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Обучим с нуля и без программирования зарабатывать в IT
Университет No-code разработки
способ разработки в IT, не требующий знания кода
С его помощью можно создавать сайты, мобильные приложения, боты, автоматизации
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Освоите базу ноукод-разработки, научитесь делать продающие лендинги, запускать чат-боты, автоматизировать бизнес-процессы
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Получите навыки востребованного No-code специалиста
Научитесь создавать сайты, приложения, чат-боты на топовых No-code инструментах
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Научим создавать сайты и сложные веб-приложения по типу Airbnb, Qlean, iHerb
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6 путей самореализации и заработка в ноукоде
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10 самых мощных ноукод-платформ
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Как сделать сайт самому без программирования
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Что такое ноукод
где выступили основатели и представители топовых No-code платформ:
Bubble, Glide, Adalo, Make (ex. Integromat), Albato
и др.
Мы провели первую в России
No-code конференцию
Основатель
Дэвид Шигель
Основатель
Эммануэль Страшнов
Основатель
Дэвид Адкин
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Профессия No-code разработчик
Базовый курс по No-code
Мобильное приложение без кода
Веб-приложение без кода на Bubble
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