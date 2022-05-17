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Обучим с нуля и без программирования зарабатывать в IT
Университет No-code разработки
способ разработки в IT, не требующий знания кода
С его помощью можно создавать сайты, мобильные приложения, боты, автоматизации
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5 проектов
2 месяца
Курс
от PWA до приложений с загрузкой в App Store и Google Play
Мобильное приложение без кода
сквозной проект
3 месяца
Базовый курс
Освоите базу ноукод-разработки, научитесь делать продающие лендинги, запускать чат-боты, автоматизировать бизнес-процессы
No-code
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Мобильные приложения
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Профессия
No-code разработчик
Получите навыки востребованного No-code специалиста
Научитесь создавать сайты, приложения, чат-боты на топовых No-code инструментах
7 месяцев
10 проектов
Чат-боты
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3 проекта
3 месяца
Курс
Научим создавать сайты и сложные веб-приложения по типу Airbnb, Qlean, iHerb
Веб-приложение без кода на Bubble
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Истории наших студентов
Никита Крицкий
Сервис для организации совместных поездок  во Владивостоке
Наиль Галиуллин
Приложение для формирования полезной привычки
Павел Тот
Приложение для автоматизации работы сотрудников метрополитена
Сергей Крушинских
Таск-менеджер
Teambase, сервис для криптовалюты,  ноукод - агентство
Блог Code Breakers
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6 путей самореализации и заработка в ноукоде
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10 самых мощных ноукод-платформ
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Как сделать сайт самому без программирования
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Что такое ноукод
где выступили основатели и представители топовых No-code платформ: Bubble, Glide, Adalo, Make (ex. Integromat), Albato и др.
Мы провели первую в России
No-code конференцию
Основатель
Дэвид Шигель
Основатель
Эммануэль Страшнов
Основатель
Дэвид Адкин
Мы партнёры и спикеры ведущих IT и образовательных кластеров
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